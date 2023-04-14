إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون

وذكرت صحيفة أمريكية أن “زعيم مجموعة ألعاب صغيرة على الإنترنت تم تسريبها بملفات استخباراتية أمريكية سرية خلال الأشهر القليلة الماضية كان جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا”.

كمن أشارت الصحيفة إلى أنه قام برعاية مجموعة إنترنت خاصة تسمى “ثاغ شسمر سنترال”، حيث اجتمع حوالي 20-30 شخصًا من أجل حب مشترك للأسلحة وألعاب الفيديو.

غوتيريش “غير مندهش” من التجسس عليه في وثائق البنتاغون المسربة

قال أعضاء المجموعة إن الملفات المسربة كانت معلوماتية بحتة، وكثير منها يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

كما لفتوا إلى إن الوثائق اكتسبت شعبية بعد أن نشر أحد أعضاء المجموعة العشرات منها في منتدى عام على الإنترنت.