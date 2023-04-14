مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل المشتبه فيه بتسريب وثائق "البنتاغون" السرية… فيديو

وقال “إف بي آي” في بيان له، إن المكتب “قام بإلقاء القبض على مشتبه به وهو مستمر في مداهمة أحد المنازل شمال بلدة دايتون بولاية ماساتشوستس”، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأضاف البيان: “هذه عملية مستمرة في الوقت الراهن، ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.