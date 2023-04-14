كيف تعاملت السعودية مع "الربيع العربي" حتى لا يمتد إليها؟

كشف وزير سعودي سابق، عن طريقة تعامل المملكة مع أحداث “الربيع العربي”، وكيف عملت على منع امتداده إليها.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية سابقا، نزار مدني، في مقابلة تلفزيونية “كان (الربيع العربي) من الأحداث المهمة التي كرست لها المملكة جهودا كبيرة لمتابعة ومعرفة كيف حدث ما حدث ولماذا حدث ما حدث وكيف يمكن تجنب تطور الأوضاع”.

وتابع “كانت هناك متابعة دقيقة للأحداث ومحاولة النأي بالمملكة عن الدخول في هذه المعمعة والمحافظة على أمن المملكة واستقرارها ومتابعة الأحداث عن كثب لأنه بالطبع ما يؤثر في المنطقة سلبا أو إيجابا تتأثر به كل دول المنطقة”.

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وأشار إلى أن المملكة سعت إلى تجنب “تساقط الدومينو”، في إشارة إلى إيقاف امتداد أثر أحداث الربيع العربي إليها.