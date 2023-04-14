رئيس الوزراء القطري: عودة سوريا إلى الجامعة العربية مجرد "تكهنات"

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن “الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو تكهنات، لأن أسباب بلاده بشأن تعليق عضويتها فيها لا تزال قائمة”.

وأضاف في مقابلة مع “قناة قطر” التلفزيونية الحكومية أنه “لا يوجد شيء مقترح أو مطروح على الطاولة، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مجرد تكهنات نسمعها في الوسائل الإعلامية”.

وأضاف: “سبق لي وأن أوضحت موقف قطر في محافل كثيرة، وأن لديها أسباب وراء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ومقاطعة النظام السوري، وهذه الأسباب ما زالت قائمة حتى الآن على الأقل في دولة قطر”.

وتابع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحاته المتلفزة: “صحيح أن الحرب السورية توقفت، لكن السوريين ما زالوا نازحين”.

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: دولة قطر موقفها واضح ولدينا أسباب لدعم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.. وهذه الأسباب لا زالت قائمة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/QTcCofr1rR — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) April 13, 2023

وأردف مؤكدا: “لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، ولا بد من حل سياسي، ونحن لا نتخذ أي خطوة بدون حل سياسي، ولكل دولة قرارها وحقها السيادي”.

يشار إلى أنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011.

اجتماع دول الخليج وزيارة المقداد للسعودية… هل اقترب موعد عودة سوريا للجامعة العربية؟

وأفادت وسائل إعلام عربية أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة في السعودية، غدا الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.