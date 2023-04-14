كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يغير قدرة البلاد على الردع النووي"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن اختبارها يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز “هواسونغ-18” .

موسكو – سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن “كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت يوم الخميس، صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب “هواسونغ -18″”.

إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

وأضافت الوكالة أن “الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي”، مشيرةً إلى أن “الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد”.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، صباح أمس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.

وقالت الوكالة في بيان: “أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]”.

ووردت، في وقت سابق، أنباء عن سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.