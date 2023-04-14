﻿إسرائيل تعلن إغلاقا محدودا لمجالها الجوي على الحدود الشمالية والجنوبية

أفادت وسائل إعلام إسرائلية، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة.

وقالت “القناة 11” الإسرائيلية إنه “تقرر إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة الرحلات الجوية المدنية خوفاً من تصعيد أمني واسع النطاق حتى يوم الأحد”.

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وأضافت القناة أنه تم توزيع إشعار للطيارين “من قبل سلطة المطارات، وفي هذه المرحلة سيكون منع الطيران قرب الحدود ساري المفعول حتى الساعة 19:30 من يوم الأحد المقبل”.

ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.