مقتل مسلحين اثنين في استهداف جوي تركي ضد قوات "قسد" شرقي سوريا

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وقالت مصادر في ريف الحسكة لمراسل “ سبوتنيك ” شرقي سوريا، إن مسلحين اثنين على الأقل من قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، قتلا باستهداف مسيرة تركية لسيارة نوع “جيب” كانت تقلهما بالقرب من دوار نصيبين على المحلق الشمالي في مدينة القامشلي شمالي الحسكة بالقرب من الحدود (السورية– التركية)، فجر اليوم الجمعة 14 نيسان/ أبريل.

تركيا تقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع “قسد” شرقي سوريا

وكان مسلحان اثنان في قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، قتلا باستهداف مسيرة تركية لسيارة نوع “جيب” كانت تقلهما في ريف مدينة القامشلي بالقرب من قرية التنورية على طريق (القامشلي- القحطانية) شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود (السورية– التركية) في 22 فبراير/ شباط الماضي، أحدهما متهم من قبل المخابرات التركية بالتخطيط لانفجار إسطنبول الأخير.

وقتلت مجموعة من مسلحي “قسد” بينهم قياديون بارزون أغلبهم من الجنسية التركية، في 12 عملية جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي في مناطق سيطرة “قسد” شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث وقع أكثرها في ريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.