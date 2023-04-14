روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي

وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.