روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي

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واشنطن – سبوتنيك. وقال مارشافين لوكالة “سبوتنيك”: “تشارك روسيا بنشاط في عملية مناقشة إصلاح البنك الدولي المعروفة باسم خريطة الطريق التطورية التي بدأت حديثًا”.
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
7 يونيو 2022, 15:14 GMT
وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.
وخلال عام 2022، عقد موظفو الإدارة الروسية عدة مئات من الاجتماعات مع ممثلين عن دول أخرى وإدارة البنك، المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ المشاريع والمواد التحليلية والتقارير الاقتصادية الرئيسية.
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