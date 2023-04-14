الصين تواصل التدريبات الصاروخية في منطقة شينجيانغ عقب مناورات "السيف المشترك"

ذكر تلفزيون الصين الرسمي، يوم الخميس، أن وحدات القوة الصاروخية الصينية تواصل التدريبات القتالية بالذخيرة الحية في منطقة شينجيانغ الغربية.

ونقلت قناة التلفزيون الرسمي CCTV، مشاهد فيديو لتدريبات إطلاق صواريخ أرض – جو في إقليم شينجيانغ الغربي.

وقالت القناة التلفزيونية إن تدريبات أفراد قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، جاءت استمرارا للتدريبات العسكرية “السيف المشترك” مباشرة، على خلفية تصاعد التوتر مع تايوان.

ولفتت إلى أن التدريبات جاءت لضمان جاهزية القوات القتالية في جميع الأحوال الجوية والاستعداد للقتال في أي وقت.

وكان الجيش الصيني أعلن أنه “أتم بنجاح” المهام المتعلقة بمناورات “السيف المشترك” التي شهدت وفق وسائل إعلام تدريبات شاركت فيها عشرات الطائرات لـ”إغلاق” الجزيرة وفرض “حصار جوي”.