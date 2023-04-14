الإمارات تقدم دعما بقيمة مليار دولار لباكستان

أعلن وزير المال الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، أن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعمًا بقيمة مليار دولار لإسلام أباد.

وأضاف دار على تويتر: “بنك دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لأخذ الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية”.

IMF program — 9th Review Update: UAE authorities have confirmed to IMF for their bilateral support of US $ One billion to Pakistan. State Bank of Pakistan is now engaged for needful documentation for taking the said deposit from UAE authorities. AlhamdoLilah! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) April 14, 2023

وكانت الإمارات قد مددت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أضافت مليارا جديدا إلى الوديعة.

وتأتي الخطوة الإماراتية في إطار إغاثة اقتصاد الدولة الواقعة جنوبي آسيا، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات تقريبًا، ويكفي لتغطية أقل من شهر واحد من الواردات.