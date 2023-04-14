ممثل روسيا لدى البنك الدولي لـ"سبوتنيك": الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار

وأوضح مارشافين أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.

وقال: “في رأيي الشخصي، يمكن أن يصبح الروبل بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، فلدينا كل الإمكانيات لذلك”.