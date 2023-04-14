ممثل روسيا لدى البنك الدولي لـ"سبوتنيك": الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار

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وقال مارشافين في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لطالما كان اقتصادنا مستقلا عن الموارد الائتمانية للبنك الدولي”.
وبيّن مارشافين أن روسيا تعمل في هذه المرحلة بشكل أكبر كمانح للمعرفة والعلم”.
ونوه مارشافين إلى أنه ومع مرور الوقت، سيعود البنك الدولي إلى التفاعل الكامل مع روسيا.
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07:51 GMT
وقال مارشافين: “ننطلق من حقيقة أنه بمرور الوقت سيعود البنك إلى التفاعل الكامل مع بلدنا”.
وأوضح مارشافين أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.
وقال: “في رأيي الشخصي، يمكن أن يصبح الروبل بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، فلدينا كل الإمكانيات لذلك”.
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