لافروف: يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا… فيديو

يتبع

وأكد لافروف أن روسيا وكازاخستان وأوزبكستان تقدمت في مناقشة مشروع اتحاد الغاز الثلاثي، وستكون هناك فوائد لكل جانب.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: “ثلاث دول، روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، بما في ذلك على مستوى الرؤساء، قد تقدمت بنشاط في مناقشة هذا المشروع الواسع النطاق، والذي سيعزز بالتأكيد أمن الطاقة بشكل كامل”.

وأضاف: “الفوائد ستكون للجميع، حيث أن هناك موردي غاز، وهناك من يهتم بهذا الغاز. عندما يتفق الطرفان على شروط النقل وشروط السعر، إذا كان الجميع راضين عن كل شي، فإن الجميع سيفوز”.

وقال لافروف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية موسكو وإيران وتركيا وسوريا: “نعم، يجري الاتفاق على موعد ومكان ومعايير المباحثات”.

لافروف يشارك في اجتماعات الدول المجاورة لأفغانستان والمجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة

وأشار الوزير إلى أنه لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، موقفنا بسيط للغاية، والشروط المسبقة ليست مناسبة هنا”.

وأكد لافروف أن غطرسة الغرب التي تضغط على شركاء روسيا وتجبرهم على رفض التعاون مع موسكو، تتجاوز كل الحدود.

وقال: “غطرسة الممثلين الغربيين، بالإضافة إلى مندوبي الاتحاد الأوروبي، هذه الغطرسة، بالطبع، تتجاوز كل الحدود، وينظر إليها على أنها عدم احترام استقلال الدول التي تتعرض لهذا النوع من الضغوط والتهديدات”.