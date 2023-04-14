تقرير يرصد حركة وحجم أسواق السيارات في البلدان العربية خلال عام 2022

قال تقرير متخصص إن حجم مبيعات السيارات في العالم العربي تخطى 1.7 مليون سيارة خلال العام الماضي 2022.

ووفقا لموقع “فوكس تو موف” الأمريكي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، فإن نتائج الاستقصاء في 15 سوقا عربيا، أظهرت تخطي مبيعات السيارات في الدول العربية 1.7 ملوين سيارة.

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وحول نسب المبيعات داخل كل دولة، رصد التقرير تصدر المملكة العربية السعودية، مستحوذة على 36.7% من نسبة المبيعات الكلية في العالم العربي، وهو ما يبلغ 625.9 ألف سيارة، لافتًا إلى ارتفاع هذه النسبة عن العام السابق، 2021، بما يقارب 7.1%، وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 12.7%، وهو ما يعني 217.2 ألف سيارة.

وفيما حلت مصر في المرتبة الثالثة بـ 186.8 ألف سيارة، بنسبة قدّرها التقرير خلال عام 2022 بـ 10.9%، جاءت الممملكة المغربية رابعة بقرابة 144.1 ألف سيارة، وفي الكويت جاءت النسبة بـ 12.9% وهو ما يعني 119.8 ألف سيارة، بينما في العراق كانت النسبة 26.7% بما يعني 107.9 ألف سيارة.

ورصد التقرير تراجع المبيعات في سلطنة عُمان التي بلغت نسبتها 10.8% بـ 64.3 ألف سيارة، فيما شهد سوق السيارات القطري نموا بلغ 34.9% خلال 2022، بسبب استضافتها للمونديا العالمي لكرة القدم، محققة مبيعات وصلت إلى 61.4 ألف سيارة.

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وفي تونس وصلت المبيعات إلى 55 ألفاً مع تراجع بلغت نسبته 10.5%، بينما نمت في الأردن 26.7% بواقع 36.9 ألف سيارة، بينما في البحرين تراجعت المبيعات بنسبة 4% حيث وصلت إلى 25.7 ألفا، وانخفضت كذلك في الجزائر 22.8% محققةً 25.4 ألفا.

المفاجأة التي رصدها التقرير كانت في لبنان الذي يشهد أزمات اقتصادية خانقة، لكن مبيعات السيارات شهدت نموا بواقع 82.8% حيث وصلت إلى 23.8 ألف سيارة.

في المقابل انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اليمن 2.3%، محققةً 8 آلاف و200 سيارة، وفي سوريا بلغ الانخفاض 75.5% إلى 478 سيارة.