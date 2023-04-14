قائد إيراني: تنامي قدرات الفلسطينيين من الحجارة إلى الصواريخ يعجلان بنهاية إسرائيل

قال قائد فيلق “محمد رسول الله”، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حسن حسن زادة، إن العالم سيشهد قريبا السقوط الحتمي لإسرائيل وتحرير القدس.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت في طهران، اليوم الجمعة.

وأشار زادة إلى إسهام يوم القدس العالمي على مدى 40 عاما في إحياء القضية الفلسطينية.

انطلاق مسيرات “يوم القدس العالمي” في طهران وألف مدينة إيرانية

وأضاف: “كلما مرت السنين كلما شهدنا تصاعد دعم الشعب الفلسطيني وتزايد الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي”.

وتابع: “تسارع جبهة المقاومة وتنامي قدرات الشعب الفلسطيني من الحجارة إلى الصواريخ سيعجلان بنهاية الكيان الصهيوني”، حسب تعبيره