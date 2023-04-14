اخبار العالم

أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تعتبر سفينة الصيد الكبيرة “ميخانيك ماسلاك” ثاني سفينة في هذه السلسلة، التي تم تشييدها لصالح شركة الأسماك الروسية “أدميرالتي شيبياردز” (JSC Admiralty Shipyards) في إطار برنامج حصص الاستثمار.
على متن سفينة الصيد الكبيرة “ميخانيك ماسلاك” الجديدة، سيتمكن الطاقم من إنتاج المنتجات البحرية عالية المعالجة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

1/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

2/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

3/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

4/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

5/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

6/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

7/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

8/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

9/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

10/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

11/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov

/

الانتقال إلى بنك الصور

مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك