أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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إيفان ياكوفليف، قبطان سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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طلاب جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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طالبة من جامعة البحرية الوطنية باسم “غ. إي نيفيلسكي” على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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غرفة طاقم سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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أحد أفراد الطاقم يستعرض عمل الآلات الرياضية على سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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عرض توضيحي لمعدات مصنع تجهيز الأسماك على سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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المساعد الأكبر لقبطان السفينة في الطابق العلوي من سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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عامل طبي يوضح معدات المستوصف الطبية على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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مطبخ وكافتيريا سفينة الصيد المجمد الكبيرة على متن سفينة الصيد المجمد الكبيرة من مشروع إس تي-192 “ميخانيك ماسلاك” في فلاديفوستوك الروسية.
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