أحدث سفينة صيد عملاقة "ميخانيك ماسلاك" تصل فلاديفوستوك الروسية

تعتبر سفينة الصيد الكبيرة “ميخانيك ماسلاك” ثاني سفينة في هذه السلسلة، التي تم تشييدها لصالح شركة الأسماك الروسية “أدميرالتي شيبياردز” (JSC Admiralty Shipyards) في إطار برنامج حصص الاستثمار.