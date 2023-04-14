الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب ليفربول

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي ليفربول، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام مانشستر سيتي، قبل أسبوعين.

وقرر الاتحاد الإنجليزي توقيع غرامة مالية على نادي ليفربول، قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار).

وحسب شبكة “بي إن سبورتس”، قال الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة: “اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة، والتصرف بطريقة غير مناسبة”.

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وأضاف البيان: “فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة”.

ويأتي القرار على خلفية محاصرة اللاعبين للحكم خلال مباراة مانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.