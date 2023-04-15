الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة “بريكس”.

ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: “دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء “بريكس” حول توسيع المنظمة”.

وشدد الطرفان أيضًا على الحاجة إلى توضيح عدد من مبادئ ومعايير “بريكس” لتوسيعها.

الرئيس البرازيلي يدعو دول “بريكس” إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية

“بريكس” تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.