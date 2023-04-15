صندوق النقد: النمو الاقتصادي للصين قد يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا

قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، اليوم الجمعة، إن معدلات النمو المتسارعة للاقتصاد الصيني قد تؤثر سلبا على تكلفة الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وقال كامر خلال مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: “من الواضح أن هناك مخاطرة هذا العام إذا تبين أن انتعاش الصين أقوى مما نتوقع، فإنه سيضغط على الأسعار”.
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وشدد كامر على أن مشتريات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في الشتاء الماضي تم تأمينها، من بين أمور أخرى، عن طريق تقليل الإمدادات إلى الصين بسبب سياسة “صفر” كوفيد.
وقال: “مخاطر معينة لأمن الطاقة الشتاء المقبل لا تزال قائمة، ومعظمها في مسألة الأسعار، وتقييم الوضع في أوروبا في الشتاء المقبل”.
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