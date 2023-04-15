والدة أشرف حكيمي "تنقذ" ثروته من طليقته

تفاجأت الممثلة الإسبانية هبة أبوك بحقيقة ثروة اللاعب المغربي في صفوف باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أثناء طلبها الانفصال عنه بعد اتهامه من إحدى الفتيات بمحاولة اغتصابها في منزلها.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الممثلة ذات الأصول العربية دفعت خلال طلب طلاقها بقضية حيازة نصف ثروة حكيمي، إلا أنها اصطدمت بواقع المالك الحقيقي لثروة حكيمي.
وبمعزل عن حقيقة أن حكيمي يتقاضى ملايين الدولارات بدخل يبلغ مليون يورو شهريا إلا أنه لا يملك أي شيء باسمه.
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3 مارس, 14:18 GMT
أثناء دفع محامي أبوك قضية الطلاق في المحاكم الفرنسية ومطالبته بمعرفة إجمالي الأموال التي يتقاضاها حكيمي، كان الجواب أن “حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يستحوذ عليه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا”.
ولم يمنع ذلك محامي الممثلة الإسبانية عن الدفع بالقضية باتجاه أن يحصل ابنا أشرف وهبة على الأصول المالية اللازمة لتغطية نفقاتهما.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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