قصفت القوات الأوكرانية 23 مرة أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم إطلاق 108 قذيفة.

وحسبما ذكر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية على “تلغرام”: “في الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الجمهورية عن 23 حالة لإطلاق النار من قبل قوات الجيش الأوكراني”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صواريخ قوات “يوغ” الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك

وأضاف البيان: “على اتجاه دونيتسك، قام العدو بتنفيذ تسعة هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا، نفذ عشر هجمات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى اتجاه ياسينوفاتا، نفذ بثلاث هجمات بالصواريخ الموجهة ذاتياً والمدفعية عيار 155 ملم. وعلى اتجاه فولنوفا، نفذ هجوما واحدا بالمدفعية عيار 155 ملم”.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الذخائر المطلقة بلغ 108 قطعة مختلفة، حيث تعرضت خمسة مناطق في الجمهورية للنيران، وهي غورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وفلاديميروفكا.

ولفت ممثل جمهورية دونيتسك إلى تلقي تقارير في الـ24 ساعة الماضية عن وفاة أربعة مدنيين في ياسينوفاتا. فيما أصيب 11 مدنيًا بجروح متفاوتة الخطورة في ياسينوفاتا وبيسك في الأيام السابقة، وتم تسجيل 26 هجومًا من قوات الجيش الأوكراني في الأيام السابقة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).