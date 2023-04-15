الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت

أعلنت الإذاعة الحكومية في الجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية.

وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.

⚡⚡وزير الخارجية السوري🇸🇾 فيصل المقداد يصل غداً إلى #الجزائر🇩🇿، وسيكون في استقباله وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف @AhmedAttaf_Dz. pic.twitter.com/xqY3k3ZyCR — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) April 14, 2023

وأمس الجمعة، قالت صحيفة “الوطن” السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.

ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.

وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الجزائر وتونس