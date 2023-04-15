روسيا تطور نظاما جديدا للحروب الإلكترونية قادرا على قمع الأقمار الصناعية

ووفقًا لمصدر موثوق به، تحدث لوكالة “سبوتنيك”: “تم تطوير نظام للحروب الإلكترونية في شركات القطاع الصناعي العسكري الروسي، قادر على قمع الأقمار الصناعية في المدار الجغرافي الثابت للأرض باستخدام إشاراته. ويبلغ ذلك نحو 36,000 كيلومتر فوق سطح البحر”.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول النظام الجديد للحروب الإلكترونية، ولكنه أكد أن “قوة الإشارات على مسافة قريبة تجعلها قادرة ليس فقط على قمع (الأقمار الصناعية)، بل أيضًا تعطيل إلكترونيات العدو بشكل دائم”.