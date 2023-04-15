الصين: العقوبات الأمريكية تؤثر على أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها تعارض بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات الصينية بسبب العلاقات مع روسيا، والتي لا تستند إلى أسس قانونية دولية ولم يصرح بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: “تُعد هذه أمثلة نموذجية للعقوبات الأحادية الجانب والاحتكام الطويل الأمد، التي تؤثر بشكل كبير على الحقوق والمصالح الشرعية للشركات وتؤثر على أمن واستقرار سلسلة التوريد العالمية”. العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا من أكثر من 20 دولة لعلاقتهم مع روسيا وأضاف المتحدث: “يجب على الولايات المتحدة أن تُصحح فورًا أوضاعها الخاطئة وتتوقف عن قمع الشركات الصينية بطرق غير معقولة”. وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية على أن الصين ستحمي بقوة الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية. الأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 فردا وكيانا لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شركة مقرها في الصين.

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