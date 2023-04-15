رئيس وزراء اليابان يقرر عقد ثلاث فعاليات عامة عقب انفجار واكاياما

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، نقلاً عن مصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قرر عقد ثلاثة فعاليات عامة يوم السبت، على الرغم من الحادث في واكاياما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، في وقت سابق من اليوم، أن صوت انفجار عالي الشدة سُمع في مكان إلقاء كيشيدا خطاباً عاماً في واكاياما صباح السبت. وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يصب بأذى، وتم اعتقال شخص واحد.

لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

وأفادت “كيودو” بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد الحادث، وأن كيشيدا قام في البداية بإلغاء خطابه العام في واكاياما.