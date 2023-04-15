روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة

نشرت قناة “تلغرام” “المراسلون العسكريون” في موقع “روسكايا فيسنا” صورة للمجموعة التي وصلت إلى منطقة العمليات الخاصة مع أسلحة غير عادية.

وذكرت القناة أن من بين المعدات مركبة “أ تي إس-59غي” الهجينة التي تعمل في جميع التضاريس، مع مدفع “2إم-3إم” عيار 25 ملم.

ليست هذه هي المحاولة الأولى لإيجاد حاملة أرضية جديدة للمدفع البحري السوفيتي. في وقت سابق، تم رصد ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض “إم تي-إل بي” مسلحة بمدافع “2إم-3إم” المضادة للطائرات على الجبهة، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

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في الجيش السوفيتي، خدمت مركبة “أ تي إس-59غي” لمدة عشر سنوات كجرار لسحب المدافع الثقيلة. على وجه الخصوص، مدافع “إم-46” عيار 130 ملم.