السعودية تستثمر بمشاريع الغذاء والطاقة في الأرجنتين

يعتزم الصندوق السعودي للتنمية استثمار 500 مليون دولار في بعض المشروعات في الأرجنتين، التي تعاني من أزمة اقتصادية.

حسب قناة “العربية”، سيقوم الصندوق باستثمار هذه الأموال في مشاريع الغذاء والطاقة في الأرجنتين، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه هذا العام.

وكان وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرغيو ماسا قد التقى، الخميس الماضي، بالرئيس التنفيذي للصندوق سلطان عبدالرحمن المرشد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بأنه يسعى لتأمين تمويل لتعويض الخسائر الناجمة عن الجفاف الشديد.

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وتعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى فقدانها إمكانية الوصول إلى أسواق الديون الدولية بعد أن تخلفت عن السداد للدائنين من القطاع الخاص في عام 2020.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأرجنتيني في ركود هذا العام، الذي تفاقم بسبب أسوأ موجة جفاف، مما أدى إلى انخفاض قياسي في صادرات السلع إلى النصف تقريباً.