أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو على علم بما يسمى بـ”المبادرة المدنية” في فنلندا لإغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند.

وقالت الوزارة لوكالة “سبوتنيك”: “ننطلق من حقيقة أن موقف فنلندا، الذي أكدته وزارة الخارجية الفنلندية، هو أن البلد يعتزم مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية فيما يتعلق بالوضع منزوع السلاح لجزر آلاند ووجود القنصلية الروسية فيها”.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آلاندرز (سكان الجزيرة) أنفسهم لا يؤيدون فكرة إغلاق البعثة الدبلوماسية.

وخلصت وزارة الخارجية إلى القول: “لذلك دعونا نرى كيف تنتهي هذه “المبادرة”، الآن من السابق لأوانه الحديث عن شيء آخر”.

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

في الأسبوع الماضي، تم فتح مجموعة من التوقيعات على إغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند بسبب انضمام البلاد إلى الناتو على الموقع الإلكتروني للمبادرات المدنية الفنلندية. حتى الساعة 14:00 بتوقيت موسكو يوم الخميس، تلقى الاقتراح 25.4 ألف توقيع من المواطنين من أصل 50 ألفًا مطلوبًا للنظر فيها من قبل برلمان البلاد.

وأشارت السفارة الروسية في فنلندا إلى أن محاولات بعض النشطاء لإثارة قضية إغلاق مكتب التمثيل تبدو وكأنها رغبة في تقويض أسس النظام القانوني الدولي للجزر، والذي أثبت فعاليته منذ فترة طويلة.