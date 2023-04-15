"إيل-38" تجري استطلاعا بحريا في إطار الفحص المفاجئ… فيديو

أقلعت طائرات “إيل-38″ و”إيل-38إن” المضادة للغواصات، التابعة للطيران البحري الروسي لأسطول المحيط الهادئ، من قواعد جوية بديلة إلى منطقة البحث عن غواصات لعدو افتراضي وأجرت استطلاعًا بحريًا.

تم تنفيذ العملية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية، حسبما ذكرت قناة “زفيزدا” الروسية.

قامت الطائرات المضادة للغواصات بزرع حقول ألغام من مختلف الأنواع من الجو، في منطقة معينة على طرق الانتشار المحتمل لغواصات عدو افتراضي.

تم استخدام طائرتين من طراز إيل-38 وطائرتين مضادتين للغواصات من طراز “إيل-38إن” للبحث عن غواصة افتراضية للعدو. واستخدم الطاقم محطات الرادار وأجهزة البحث عن السونار للبحث عن أهداف تحت الماء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.