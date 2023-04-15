مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو… فيديو

أدت دور الدخيل طائرة “إيل-38” المضادة للغواصات، والتي حاولت الاقتراب من سفن الأسطول من أجل قصفها. تم إرسال مقاتلتي ميغ-31بي إم لاعتراضها، حددت أطقم المقاتلات الهدف وأطلقت صواريخ جو – جو بعيدة المدى على الهدف إلكترونيًا.