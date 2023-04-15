مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو… فيديو

قامت مقاتلتان من طراز “ميغ-31بي إم” تابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي، باعتراض طائرة دخيلة لعدو افتراضي في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.
نشرت قناة “زفيزدا” الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات من محاكاة القتال الجوي التي ينفذها أسطول المحيط الهادئ في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.
أدت دور الدخيل طائرة “إيل-38” المضادة للغواصات، والتي حاولت الاقتراب من سفن الأسطول من أجل قصفها. تم إرسال مقاتلتي ميغ-31بي إم لاعتراضها، حددت أطقم المقاتلات الهدف وأطلقت صواريخ جو – جو بعيدة المدى على الهدف إلكترونيًا.
وبعد ذلك، دخلت أطقم المقاتلات في معركة جوية مع مقاتلات العدو الافتراضي، وغطت قاذفات القنابل “العدو”.
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