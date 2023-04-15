الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وخمس قذائف أمريكية الصنع من طراز “هيمارس”.

وأشارت الدفاع في بيانها أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في بلدة أبيتنوي في دونيتسك وروبيجني وشيرنوفوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز “هيمارس” في مناطق مختلفة من دونباس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني

و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).