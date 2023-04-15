البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ

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وشدد في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” على أنه “سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة”، مشيرا إلى أن “التوجهات نحو التصالح باتت أقوى”.

وأضاف أن جماعة “أنصار الله” تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة”.

وأكد أن

“هناك دول منزعجة من هذا التقارب الذي قد يحصل في المنطقة، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، الذين يعملون على عرقلة أي تجارب وتصالح في المنطقة، لكنه أكد أن التوجهات نحو التصالح باتت أقوى”، على حد قوله.

وأضاف البخيتي أن “كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض”.

لكنه قال إنه “إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط”.

“أنصار الله”: المفاوضات مع الوفد السعودي اتسمت بـ”الجدية والإيجابية”

وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.