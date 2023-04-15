لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات… فيديو

انقطع بث التلفزيون السوداني أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.

انقطاع بث التلفزيون السوداني بعد سماع دوي الانفجارات جراء المواجهات بين الدعم السريع والجيش السوداني

#العربية#السودان #الخرطوم pic.twitter.com/oHFCoNH9VI — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ”حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة”.

البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم… فيديو

من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.