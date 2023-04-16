مستشار الرئيس الإماراتي عن اشتباكات الجيش والدعم السريع: رفقا بالسودان وشعبه

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم، على الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم.

وكتب قرقاش على “تويتر”: “قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولّد الا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار الا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه”.

قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد الا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار الا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2023

في سياق متصل، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن سفارة الإمارات في الخرطوم “تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت، المتمثل في ضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.

إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.

وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.

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في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.

وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم، إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.