بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: “اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية”.
وأشار بلينكن إلى أن الحلفاء أظهروا الامتنان حول ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ردا على التسريبات.
إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون
13 أبريل, 18:33 GMT
وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة “التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني”، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و”الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها” خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.
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