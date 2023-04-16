الخارجية الإيرانية: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.

ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الجمعة، بشأن إحياء “يوم القدس العالمي” في إيران ودول أخرى حول العالم، أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.

The fake Israeli regime is shakier that ever and the liberation of Palestine is closer than ever.3/3 pic.twitter.com/GbeQuZtjZa — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) April 14, 2023

وأضاف كنعاني أن “المسيرات والتجمعات التي خرجت اليوم في إيران وباقي مناطق العالم تدل بوضوح على رؤية الإمام الخميني نحو القضية الفلسطينية والتي أصبحت عالمية”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن “الكيان الاسرائيلي الزائف هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر”.

لأول مرة منذ سنوات.. مخيم اليرموك الفلسطيني يحيي “يوم القدس” بعرض عسكري… صور

أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، يوم الجمعة، يوم القدس العالمي في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية، تحت عنوان “درع القدس”.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” في دمشق أن “الفعالية نظمت هذا العام لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية في المخيم الفلسطيني الذي تحول لساحة مواجهة شهدت معارك عنيفة نهاية عام 2012 بين الجيش السوري والفصائل الفلسطينية من جهة والتنظيمات المتشددة التي سيطرت عليه حتى عام 2018 من جهة أخرى”.

ويعتبر يوم القدس العالمي حدثا سنويا يُقام في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، تأسس هذا اليوم في عام 1979، بمبادرة من الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتضامن مع قضيته العادلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.