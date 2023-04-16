إعلام: التسريب من البنتاغون كان رسالة سرية إلى كييف بشأن روسيا

أفادت صحيفة إيرانية بأن تسريب وثائق سرية من البنتاغون كان محاولة من جانب الولايات المتحدة لتحذير أوكرانيا من عدم جدوى استمرار الأعمال العدائية ضد روسيا.

وجاء في الصحيفة: “يمكن تفسير هذا الحشو على أنه إشارة غير مباشرة إلى كييف بأنها ليست مستعدة للهجوم المضاد فحسب، بل بشكل عام ليست مستعدة للأعمال العدائية النشطة مع أي نتيجة إيجابية لنفسها”.

وبحسب صحيفة “أخرين خبر” الإيرانية، سيكون من الأفضل لأوكرانيا التخلي عن المواجهة والدخول في مفاوضات على الأقل بينما لا تزال في وضع يسمح لها بإجرائها، بدلاً من التوقيع على استسلام.

بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها

وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة “التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني”، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و”الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها” خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.