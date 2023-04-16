طائرات مسيرة تركية تقصف قضاء بنجوين في محافظة السليمانية العراقية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن تجدد القصف من قبل الجيش التركي على قرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.

وذكرت وكالة “السومرية” نقلا عن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، أن طائرات مسيرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي قصفت بعض القرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.

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وتابع المصدر بالقول إنه لم ترد أي معلومات بشأن خسائر في الأرواح والماديات في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية وضعت مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن الأهداف العسكرية التركية، في ظل النشاط الذي تشهده الأحزاب الكردية في المنطقة.