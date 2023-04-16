طائرات مسيرة تركية تقصف قضاء بنجوين في محافظة السليمانية العراقية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن تجدد القصف من قبل الجيش التركي على قرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.
وذكرت وكالة “السومرية” نقلا عن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، أن طائرات مسيرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي قصفت بعض القرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.
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11 أبريل, 20:07 GMT
وتابع المصدر بالقول إنه لم ترد أي معلومات بشأن خسائر في الأرواح والماديات في المنطقة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية وضعت مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن الأهداف العسكرية التركية، في ظل النشاط الذي تشهده الأحزاب الكردية في المنطقة.
وبينت الصحيفة أن السليمانية تحولت إلى نقطة حساسة مهمة بالنسبة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وهو ما أضاف المدينة إلى قائمة مراكز العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.
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