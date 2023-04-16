أردوغان: إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال تنتهي حتى عيد الفطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت بلاده في عمليات بنائها في منطقة الزلزال وصلت 100 ألف.

وذكرت وكالة “الأناضول”، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها على هامش مأدبة الإفطار في مركز قوجة إلي للمؤتمرات، والتي أشار خلالها إلى أن أعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال ستنتهي حتى عيد الفطر، باستثناء ولاي هطاي.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: 100 ألف منزل تُبنى في منطقة #الزلزال https://t.co/wWdzI2iG24 pic.twitter.com/meyvUSR6oJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 15, 2023

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تواصل إرسال المساعدات لمناطق الزلزال، التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.

وزير الداخلية التركي يكشف العدد النهائي لضحايا الزلزال

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.

وفي فبراير الماضي، تعرض جنوبي تركيا وشمالي سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين. ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.