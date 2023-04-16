غوتيريش يجري محادثات مع حميدتي والبرهان من أجل التهدئة في السودان

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى محادثات مع قادة أطراف النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي).

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وبحسب دوجاريك، حث غوتيريش طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.

وكتب دوجاريك على تويتر: “أجرى الأمين العام محادثات مع الفريق عبد الفتاح برهان وقائد قوة الدعم السريع الفريق محمد دقلو، دعا فيها إلى وقف فوري للعنف والعودة إلى الحوار”.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عرض أيضًا على الأطراف مساعدتها في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.

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يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دان أمس السبت، اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في عدة مناطق بالبلاد، ودعا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.