القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 150 مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 34 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت 150 مقذوفا مختلفة العيارات.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 19 قذيفة من راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 ملم و122 ملم. على محور غورلوفكا 14 قذيفة وصاروخ عيار 152 ملم”.

وأضاف: “واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكي بقذيفة من راجمات الصواريخ. وفي المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 150 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضي الجمهورية”.

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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، مينيرالنو، دونيتسك، ماكيفكا.