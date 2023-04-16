بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو

ويحتفل الرئيس الروسي تقليديا بعيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث يقود القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

ويبدأ القداس في عيد الفصح في الكنائس قبل 30-45 دقيقة من منتصف الليل، وفي منتصف الليل يتم إجراء موكب، وبعد ذلك – صلاة عيد الفصح والقداس الإلهي.

وفي صباح الأحد، يقام القداس في العديد من الكنائس، وفي المساء – صلاة قصيرة أخرى، ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الأسبوع بعد 16 أبريل/نيسان – ويطلق عليه اسم “النور”، ويقام في الكنائس صلوات احتفالية مع قداس كل يوم.