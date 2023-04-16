قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي في وسط دونيتسك بـ 20 صاروخا

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة فوروشيلوفسكي في وسط دونيتسك بـ20 صاروخًا.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية: في الساعة 03.25 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني، أوشيريتينو في مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي)، جرى إطلاق 20 صاروخًا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 150 مقذوفا خلال 24 ساعة
00:30 GMT
كما سجلت الممثلية قصفا من جانب القوات الأوكرانية في الساعة 00.30 من بلدة كوراخوفكا باتجاه منطقة كيروفسكي في دونيتسك، تم خلاله إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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