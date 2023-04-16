قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي في وسط دونيتسك بـ 20 صاروخا

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية: في الساعة 03.25 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني، أوشيريتينو في مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي)، جرى إطلاق 20 صاروخًا”.