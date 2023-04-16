مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية

لقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وفقًا لمراسل “سبوتنيك”.

أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 20 صاروخا على منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك، وفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من كاتدرائية “سفياتو-بريوبرازينسكي” في وسط دونيتسك، حيث كانت تقام صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية (المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام في 16 أبريل/نيسان).

وفقا لمراسل “سبوتنيك”، قُتلت امرأة في سيارتها بالقرب من الكاتدرائية وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي في وسط دونيتسك بـ 20 صاروخا

كما أصاب القصف الأوكراني محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية، وتحطمت النوافذ في العديد من المباني المجاورة.