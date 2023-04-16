بعد سلوفاكيا وبولندا… المجر تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

أعلن وزير الزراعة المجري، استفان ناجي، أن بلاده قررت، السبت، حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا حتى 30 يونيو/حزيران 2023، لحماية مزارعيها.

بودابست – سبوتنيك. ونقلت وزارة الزراعة المجرية عن استفان ناجي، قوله: “تلتزم الحكومة (المجرية) بالدفاع عن حماية مزارعيها.. وبالتالي لعدم وجود تدابير مهمة من الاتحاد الأوروبي، (لدعم المزارعين)، ستحظر مؤقتًا كما هو الحال في بولندا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، فضلاً عن عدد من المنتجات الزراعية الأخرى المنتجة في أوكرانيا أو القادمة منها إلى المجر”.

يشار إلى أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ولحين هذا الوقت تأمل الحكومة المجرية في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لدعم المزارعين الأوروبيين، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.

بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت، السبت، حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.