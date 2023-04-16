لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى بين العسكريين جراء الاشتباكات إلى 56

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 .

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان على موقع “تويتر”: “قتل 56 شخصا وأصيب 595”.

وأضافت:: “عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا”.

وأشارت إلى أنه يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.

🛑 الخرطوم: – القتلى (25) حالة، منهم (17) مدنيين، و(8) عسكريين.

– الإصابات (302) حالة إصابة. 🛑 بحري:

– القتلى (8) حالات، منهم (7) مدنيين، و(1) عسكري

– الإصابات (86) حالة إصابة. 🛑 أمدرمان:

– القتلى (11) حالة، منهم (7) مدنيين، و(4) عسكريين

– الإصابات (42) حالة إصابة. — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) April 16, 2023

وكشفت لجنة أطباء السودان أن القتلى في الخرطوم بلغ (25) حالة، منهم (17) مدنيين، و(8) عسكريين أما الإصابات فوصلت إلى (302) حالة إصابة.

وفي ولاية بحر، بلغ عدد القتلى (8) حالات، منهم (7) مدنيين، و(1) عسكري و الإصابات (86) حالة إصابة.

أما ولاية أم درمان، وصل عدد القتلى إلى (11) حالة، منهم (7) مدنيين، و(4) عسكريين، وارتفعت الإصابات إلى (42) حالة إصابة.

الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع في أم درمان

وفي وقت سابق أعلنت لجنة أطباء السودان عن مقتل 23 شخصا وإصابة 183 آخرين .

وصباح يوم امس السبت، أفاد مراسل وكالة” سبوتنيك ” في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.

كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.