قرار بولندا بحظر استيراد الحبوب الزراعية من أوكرانيا يثير غضب كييف

وجهت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لبولندا بسبب قرارها بحظر استيراد منتجاتها الزراعية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الوزارة الأوكرانية في بيانها إلى أن تدعو دائما إلى “تعاون مفتوح وبناء ومتبادل المنفعة”، لافتة إلى أن قرار وارسو الأخير بشأن حظر استيراد الحبوب يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وقالت الوزارة: “في الوقت الحالي، لن يؤدي حل مختلف أنواع القضايا من خلال الإجراءات الأحادية الجانب إلى تسريع الحل الإيجابي للوضع”، مؤكدة أنه يجب ألا يكون هناك سوء تفاهم بين دولنا وكياناتنا التجارية واقترحت الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة مع بولندا في المستقبل القريب.

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وأعلنت الحكومة البولندية، يوم أمس السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا.

وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.