رئيس وزراء قطر الأسبق يطالب بإرسال قوة عربية إلى السودان

وجّه رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، نداء إلى جامعة الدول العربية للتدخل بشكل فعال لوقف التصعيد في السودان.

وتساءل بن جاسم عبر “تويتر”، قائلا: “ماذا يجري في السودان؟ للأسف فإن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على البشير، وآلت لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يعيشه السودان الآن”.

بل بقوة عربية فاعلة تذهب للخرطوم وتشرف على وقف إطلاق النار.

ولتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الافريقي عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة، ولا أستبعد أن يبادر الاتحاد الإفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2023

وأضاف: “ما نرجوه هو أن يتعظ السودانيون وقواتهم المسلحة جميعها بالواقع المرير في بلدان أخرى لجأت للسلاح لحل أزماتها، وأن يرجحوا العقل والمنطق للخروج من هذه الأزمة الكارثية”.

وتابع: “كنت أتوقع أن تحدث في ضوء تطورات وتدخلات خارجية متتابعة”، حسب تعبيره.

وواصل: “لتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الأفريقي عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة”.

وأردف: “لا أستبعد أن يبادر الاتحاد الأفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا”.

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واستطرد: “أخيراً! نداء للجامعة العربية، فهل ستتدخل تدخلا فعالا لوقف هذا التصعيد الذي سيلحق، إن لم يوضع له حد على وجه السرعة، خسارة كبرى ليس بالسودان والسودانيين وحدهم، بل بالعرب قاطبة”.

وأتم قائلا: “ما نرجوه هو ألا يكون التدخل المنشود مجرد بيان شفوي من مندوبي الجامعة، بل بقوة عربية فاعلة تذهب للخرطوم وتشرف على وقف إطلاق النار”، حسب قوله.