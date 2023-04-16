وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني إثر تعرض سيارته لحادث مروري

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبد الشكور، إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد.

وحسب صحيفة “داون” المحلية، قالت الشرطة الباكستانية في بيان إن سيارة مسرعة من طراز “هاي لوكس” اصطدمت بسيارة الوزير عبد الشكور (55 عاما)، أمس السبت.

وفاقی وزیر مذہبی امور و امیر جے یو آئی فاٹا مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ کل بروز اتوار بتاریخ 16 اپریل بوقت دو بجے دن تاجبی خیل لکی مروت میں ادا کی جائے گی ۔ میڈیا سیل جے یو آئی پاکستان — Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (@juipakofficial) April 15, 2023

وأضافت أنه تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.

وأوضحت الشرطة أن 5 أشخاص كانوا في السيارة الأخرى، تم القبض عليهم ونقلوا إلى مركز شرطة للتحقيق.

میرے دوست، ساتھی اور کابینہ کے اہم رکن مفتی عبدالشکور صاحب کی اچانک موت کا سن کا شدید دکھ اور تکلیف ہوئی۔ وہ ایک باعمل عالم، نظریاتی سیاسی کارکن اور نیک انسان تھے۔ اللہ تعالٰی مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے انا لله و انا الیه راجعون — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 15, 2023

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزير وحده في السيارة أم أنه كان برفقته بعض الأشخاص الآخرين أيضًا. لكن مصدرا بالشرطة قال إن الوزير كان يقود السيارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستشفى، قولهم إن الوزير أصيب بجروح خطيرة في الرأس أدت إلى وفاته، وأضافوا أن جثة المتوفي تم تسليمها إلى الأسرة بعد تشريحها.