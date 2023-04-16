إيران: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة"

وأعلنت الخارجية السعودية، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وصول وفد فني سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.

وأعلنت السعودية وإيران، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعا.