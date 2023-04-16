ترامب يجني 200 دولار فقط من منصته "تروث" ومليون دولار من بطاقاته التذكارية بعد الخروج من ‏الرئاسة

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تحقيقه أرباحًا منخفضة من منصته للتواصل الاجتماعي ‏‏”تروث سوشيال”، لكنه كشف أن بطاقاته التذكارية كانت مربحة بشكل مدهش، وذلك وفقًا لنموذج الإفصاح ‏المالي الشخصي الذي قدمه يوم الجمعة الماضي.‏

وقال ترامب في الإقرار إنه حصل على أقل من 201 دولار من مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وهي الشركة التي تقف وراء منصة “تروث سوشيال”، والتي أطلقها بعد أن تم حظره من مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وتبلغ قيمة الشركة التي يمتلك ترامب 90% منها، ما بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار، بحسب الإقرار.

في المقابل، أفاد ترامب في إقراره الشخصي، الذي قدمه بعدما أعلن ترشحه للرئاسة في عام 2024، أنه جنى ما بين 100 ألف دولار ومليون دولار من “سي أي سي ديجيتال”، وهي الشركة التي تقف وراء بطاقات تذكارية عبارة عن “رموز غير قابلة للاستبدال” طرحها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي صورته بأشكال بطولية مختلفة، بما في ذلك بطل خارق، ورائد فضاء، وراعي بقر.

This Trump card is now selling for $24,000. https://t.co/x2BY4lgbe7 https://t.co/pwoca9n1v1 pic.twitter.com/iEOTouYSAr — Joey Garrison (@joeygarrison) December 16, 2022

ويبلغ سعر البطاقة التذكارية الواحدة 99 دولارا، لكن بعضها جلب آلاف الدولارات، وبيعت المجموعة الكاملة في غضون ساعات، وقال ترامب في ذلك الوقت إنه لم ينظر إلى مسعى بيع البطاقات على أنه استثمار، لكنه فعل ذلك لأنه أحب الفن، واعتقد أن البطاقات كانت “لطيفة نوعا ما”.

خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي في حال انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كما كشف ترامب في إقراره الشخصي أنه حصل على أكثر من 5 ملايين دولار، مقابل التحدث في وسائل إعلامية، وما بين 100 ألف ومليون دولار لمذكراته “فن الصفقة”، التي طرحها في عام 1987.